مجلس النواب يناقش في بنغازي قرار مشاركته في مسار جنيف

أخبار ليبيا 24 – متابعات

عقد مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، جلسة رسمية لمناقشة مشاركة المجلس في الاستحقاقات السياسية القادمة والمسار السياسي المقرر عقده في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أن المجلس استأنف جلسته الرسمية بمدينة بنغازي برئاسة الرئيس عقيلة صالح وبحضور النائب الثاني لرئيس المجلس احميد حومة وأكثر من 70 نائباً، بحسب ما نشر المجلس على موقعه الرسمي.

وقال بليحق: “إن جلسة اليوم افتتحت بالاستماع لإحاطة من احميد حومة حول لقائه رفقة النائب الأول للرئيس فوزي النويري الأيام الماضية في تونس بالمبعوث الأممي لدي ليبيا غسان سلامة ونائبته، ثم بدأ المجلس مناقشة مشاركة مجلس النواب في الاستحقاقات السياسية القادمة تحديداً مسار جنيف الذي تراعاه الأمم المتحدة”.

وأضاف بليحق: “أن المداولة والمناقشة لم تنتهي في جلسة اليوم حول مشاركة مجلس النواب من عدمها في لقاء جنيف القادم، وإذا ما قرر المجلس المشاركة ماهي الشروط التي يجب أن يضعها مجلس النواب والضوابط التي تحدد لهذه المشاركة، فإذ ما تم الموافقة عليها لازلت المداولة في هذا البند، وبذلك علقت الجلسة ليوم الغد”.

وكان رئيس البعثة الأممية غسان سلامة، قد أعلن في مطلع يناير الماضي عن مسار سياسي لحل الأزمة الليبية يعقد في جنيف بمشاركة 40 شخصية، إضافة إلى 13 مندوبا عن كل من مجلسي النواب والأعلى للدولة لتمثيله في الحوار، فيما ستختار البعثة 14 شخصية أخرى.

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