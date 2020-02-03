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الأمم المتحدة تُعلن انطلاق اجتماع للجنة العسكرية المشتركة بشأن ليبيا

تم النشر منذُ 24 ساعة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

نيويورك 03 فبراير 2020 (وال)- ذكرت الأمم المتحدة اليوم الإثنين، أن ممثلين عن الأطراف الليبية يجتمعون في جنيف الإثنين، في إطار لجنة عسكرية مشتركة ترعاها المنظمة الدولية.

وقالت الأمم المتحدة – في بيان – إن خمسة من كبار الضباط الذين عينتهم حكومة فايز السراج غير الدستورية، وخمسة عينتهم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر يُشاركون في المحادثات.

ويُدير هذه المحادثات مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا اللبناني غسان سلامة، الذي دان الأسبوع الماضي استمرار التدخل الخارجي في شؤون ليبيا رغم مقررات مؤتمر برلين الأخيرة. (وال- نيويورك) ر ت

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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