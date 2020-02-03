الأمم المتحدة تُعلن انطلاق اجتماع للجنة العسكرية المشتركة بشأن ليبيا

نيويورك 03 فبراير 2020 (وال)- ذكرت الأمم المتحدة اليوم الإثنين، أن ممثلين عن الأطراف الليبية يجتمعون في جنيف الإثنين، في إطار لجنة عسكرية مشتركة ترعاها المنظمة الدولية.

وقالت الأمم المتحدة – في بيان – إن خمسة من كبار الضباط الذين عينتهم حكومة فايز السراج غير الدستورية، وخمسة عينتهم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر يُشاركون في المحادثات.

ويُدير هذه المحادثات مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا اللبناني غسان سلامة، الذي دان الأسبوع الماضي استمرار التدخل الخارجي في شؤون ليبيا رغم مقررات مؤتمر برلين الأخيرة. (وال- نيويورك) ر ت

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