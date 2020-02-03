اجتماع موسّع في سرت يرفض التدخل التركي

وصل وفد من أعيان ومشائخ مدينة ترهونة يرأسه رئيس مجلس أعيان قبائل ترهونة، صالح الفاندي، إلى سرت، اليوم الاثنين في زيارة للمدينة.

واستقبل الوفد رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت فرج عبد المجيد، وأعضاء المجلس ورئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت مفتاح مرزوق، وأعضاء ووجهاء قبائل سرت، ورئيس لجنة المصالحة سعد عقيلة.

وعُقد بعد الاستقبال، لقاء موسع أكد من خلاله المجتمعون على الوقوف صفاً واحداً ضد التدخل التركي وضد كل من يعبث في ليبيا وأمنها واستقرارها.

كما أكد الطرفان في اللقاء التشاوري على حل كافة المختنقات والتعاون الثنائي بين المجلسين والمدينتين والوقوف والدعم التام للجيش الوطني، فيما وجه رئيس مجلس أعيان ومشائخ ترهونة صالح الفاندي الدعوة لمجلس القبائل بالمنطقة الوسطى وسرت لحضور الملتقى العام للقبائل الليبية المزمع عقده في ترهونة يومي 19 و20 من شهر فبراير الجاري.

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