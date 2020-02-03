سيولة نقدية تُخفف آلام أهالي اجخرة

اعتاد الليبيون منذ أكثر من 9 سنوات على تحمل جميع الصعوبات التي تواجههم سيما الاقتصادية منها والتي تتمثل في تأخر صرف المرتبات وغلاء الأسعار، إضافة إلى تردي الخدمات في المؤسسات الرسمية وسط الأحداث الراهنة.

لكن مصرف الوحدة فرع اجخرة خفف العبء على المواطنين وذلك بصرف سيولة نقدية بسقف 750 دينارا عقب انقطاعها لنصف عام، وهو مبلغ يعد جيدا ومن شأنه أن يعمل على حلحلة بعض الأزمات التي يمر بها المواطن.

وفضلا عن ذلك لم تشهد المصارف بالواحات الازدحام المعتاد، إذ تم توزيع السيولة بانتظام من خلال اللجان الفرعية التي خصصت أرقاما وبطاقات ملونة تنظم عملية السحب.

ومن المقرر أن تستمر عمليات السحب لشهر كامل، إلى جانب حفظ مخصصات المواطنين حتى انتهاء شهر فبراير الجاري.

وتعتبر خطوة مصرف الوحدة بمثابة انفراجة على المواطنين حتى لو كانت بسيطة في الوقت الذي تحكم فيه حلقات الضيق المشهد في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية