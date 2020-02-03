تضم متطرفين هاربين من مدن الشرق..إلغاء عقود جرحى مليشيا “319” مع مصحات في طرابلس

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع أنه تم إلغاء العقود الخاصة بجرحى مليشيا “319” من المصحات الطبية في طرابلس ونقلهم إلى مصحة في مدينة مصراتة.

واوضح المصدر أن مليشيا “319” تضم العناصر المتطرفة الهاربة من مدن الشرق الليبي والتي تتبع مجالس الشورى المؤيدة لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين وتقاتل الآن في صفوف قوات حكومة الوفاق في المعارك ضد القوات المسلحة في طرابلس.

وأشار إلى أنه تم نقل كل عناصر مليشيا “319” من محاور الرملة و المطبات و عين زارة في طرابلس إلى محاور المنطقة الوسطى الوشكة و أبوقرين شرقي مدينة مصراتة.

وأفاد المصدر أنه بهذا أصبحت محاور طرابلس في أغلبها مقاتلين من المرتزقة السوريين وذلك لسد عجز المقاتلين من المليشيات الليبيين بعد أن استنزفتهم القوات المسلحة منذ 04 أبريل بالإضافة لتدعيم محاور القتال منها في طرابلس وأخرى في المنطقة الوسطى شرقي مدينة مصراتة.

وذكر المصدر أن هناك إشارات ومعلومات وهي تحت الرصد والمتابعة من قبل القوات المسلحة الليبية لتحشيد وتجمعات لعناصر من قوات مصراتة في المنطقة الوسطى نعنزم تنفيذ هجمات على مواقع القوات المسلحة وهي مرصودة .

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