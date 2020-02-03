توزيع 23 شاحنة أسطوانة غاز في طبرق اليوم

قال مسؤول مكتب الإعلام بشركة البريقة في طبرق، صدام حسين، إن مصنع الغاز بطبرق يعمل بصورة مثالية وينتج يوميًا ما لا يقل عن 7000 أسطوانة، لافتا إلى توزيع 23 شاحنة غاز صباح اليوم الإثنين، على بلدية طبرق، بحمولة 280 أسطوانة للشاحنة الواحدة.

وأضاف حسين، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، أن شركة البريقة لتسويق النفط تؤكد أنه لا يوجد أزمة غاز طهي بالمدينة، وأن ما في الأمر هو جشع واستغلال من بعض التجار الذين قاموا بسرقة حصة المواطنين من المستودعات ويقومون ببيعه بالسوق السوداء بأسعار مرتفعة.

وطالب حسين جهاز الحرس البلدي بطبرق بمراقبة المستودعات الخاصة بالغاز وضمان وصوله للمواطن عن طريق الإيصالات حتى يتم التوزيع بشكل عادل.

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