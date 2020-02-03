ماذا قال محمود جبريل عن مفاوضات جنيف ؟

قال رئيس الوزراء الأسبق محمود جبريل، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، إن “لجنة العسكريين (5 + 5) في جنيف ستكون بالون اختبار حقيقي لقدرة الأطراف الليبية على السير في مسار جنيف السياسي من عدمه”.

وأوضح “لو نجحت هذه اللجنة في التوصل إلى اتخاذ خطوات لوقف جدي لإطلاق النار، وتحديد منطقة عازلة، وبدء الحديث عن ترتيبات مستقبلية كإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والاستفادة من الاجتماعات التي عقدت بشأن عملية توحيد تلك المؤسسة والتي رعتها جمهورية مصر العربية، فسيكون الطريق حينئذ ممهدا بالفعل للسير بالمسار السياسي”.

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