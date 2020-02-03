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ماذا قال محمود جبريل عن مفاوضات جنيف ؟

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال رئيس الوزراء الأسبق محمود جبريل،  في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، إن “لجنة العسكريين (5 + 5)  في جنيف ستكون بالون اختبار حقيقي لقدرة الأطراف الليبية على السير في مسار جنيف السياسي من عدمه”.

وأوضح “لو نجحت هذه اللجنة في التوصل إلى اتخاذ خطوات لوقف جدي لإطلاق النار، وتحديد منطقة عازلة، وبدء الحديث عن ترتيبات مستقبلية كإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والاستفادة من الاجتماعات التي عقدت بشأن عملية توحيد تلك المؤسسة والتي رعتها جمهورية مصر العربية، فسيكون الطريق حينئذ ممهدا بالفعل للسير بالمسار السياسي”.

 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • من هو محمود جبريل؟
    عبد للدولار والضهور
    واحد كذاب منافق
    سبب رئيسي في دمار ليبيا
    مرتزق
    ليبيا بدونكم كانت دولة بكل معنى الكلمة
    يكفي اللحمة الوطنية والترابط الإجتماعي
    شعب مترابط محافظ
    لا تهمني السياسة فهي لعبة قذرة
    ولا يهمني من كان يحكم
    ولكن شهادة أمام الله كنا في أمن واستقرار ونعامل بعضنا باحترام وقدر

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