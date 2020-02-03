الثني يوجه لحل المشاكل المرورية في بنغازي

أصدر رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، تعليماته بضرورة معالجة مشكلة المختنقات المرورية بمدينة بنغازي، عبر طريق فتح مسارات جديدة وصيانة الجسور المتهالكة وإنشاء جسور جديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني بمقر مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، الاثنين، مع رئيس المجلس التسييري للبلدية المهندس الصقر بوجواري.

وقالت الحكومة، إن الثني شدد على ضرورة حل مشكلة المختنقات المرورية بمدينة بنغازي، والاهتمام بالنظافة العامة، وإزالة الركام داخل المدينة.

وأضافت الحكومة أن الثني وبوجواري تطرقا إلى مشاريع مدينة بنغازي ونسب إنجازها وسير العمل بها على وجه العموم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية