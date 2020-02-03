ثلاثة ليبيين يدرسون بيوهان الصينية يرفضون العودة إلى البلاد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

فضل ثلاث من الطلاب الليبيين الست الموجودين في مدينة يوهان الصينية البقاء في المدينة المنكوبة بفيروس كورونا وعدم العودة إلى ليبيا في الطائرة المخصصة لإجلائهم بالتنسيق مع الجزائر.

وكانت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، قد أكدت متابعتها باهتمام بالغ ظروف وأحوال المواطنين الليبيين مقيمين بمدينة يوهان الصينية، وهم ستة طلبة أحدهم ترافقه زوجته يدرسون في المدينة المنكوبة.

وأشار المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية في بيان لها، إلى أنه بذلك يصبح عدد الطلبة الذين اكتملت إجراءات إجلائهم من مدينة يوهان الصينية هما طالبان أحدهما ترافقه زوجته.

وجاء عن الوزارة، أنه سيجري ترحيل المواطنين الليبيين من الجزائر إلى ليبيا بترتيبات مع السفارة الليبية بالجزائر، مؤكدة أنها تنسق على أعلى المستويات لإجلاء الطلبة الليبيين عبر الطائرة التي أرسلتها الحكومة الجزائرية إلى المدينة الصينية لإجلاء مواطنيها في إطار التعاون بين البلدين.

وكانت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، قد طالبت في بيان سابق من المواطنين الراغبين للسفر إلى جمهورية الصين بعدم السفر إليها إلا للضرورة القصوى، وتأجيل سفرهم خلال هذه الفترة إذا أمكن ذلك، بسبب تفشي فيروس “كورونا”.

وظهر في مدينة يوهان الصينية في 12 ديسمبر الماضي فيروس يسمى بـ”كورونا”، وأدى إلى وفاة أكثر من 350 شخصا وإصابة أكثر من 17 ألف أخرين، كما ظهر هذا الفيروس في أكثر من 20 دولة في مختلف أنحاء العالم.

وبات يطلق على فيروس كورونا الجديد “فيروس ووهان” وهو ينتقل عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال، ومن أول أعراضه ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالموت.

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