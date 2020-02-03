بعد الاشتباه بإصابته بـ”كورونا” شركة مليتة للنفط والغاز توضح نتائج تحاليل أحد مستخدميها

أخبار ليبيا24

أكدت شركة مليتة للنفط والغاز فرع ليبيا اليوم الإثنين أن تحاليل المستخدم الفلبيني المشتبه في إصابته بفيروس كورونا كانت نتائجها سلبية.

وأضافت الشركة أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أكد أن جميع التحاليل التي أجريت على المستخدم تؤكد أنه خالي من هذا الفيروس.

وأشارت شركة مليتة للنفط والغاز فرع ليبيا إلى أنه سيتم إعادة المستخدم إلى عمله بعد التنسيق مع الإدارة العامة للعمليات.



وكانت شركة مليتة للنفط والغاز نفت امس الأحد مايتناقل من أخبار في بعض صفحات التواصل الاجتماعي بأنه تم اكتشاف حالة مصابة بفيروس “كورونا” في حقل البوري.

وأوضحت الشركة أن كل ما في الأمر هو حالة اشتباه ضعيفة جداً لا ترتقي لمستوى الإصابة حصلت لأحد المستخدمين الفيليبين، مؤكدة أنها اتخذت كل الإجراءات الاحترازية والتحريات الآمنة وبالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأشارت شركة مليتة للنفط والغاز إلى أنه تم نقل الحالة من حقل البوري إلى مجمع مليتة، وحجره صحيا في إحدى الغرف حيث سيتم نقله إلى مركز الأمراض السارية في طرابلس.

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