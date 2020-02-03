نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد السلام البدري يُشارك في احتفالية المدرسة الهندية العالمية (llS) بذكرى الـ 71 لتأسيس الجمهورية الهندية

بنغازي 03 فبراير 2020 (وال)- احتفلت المدرسة الهندية العالمية (llS) ببلدية بنغازي مساء اليوم الإثنين، بمرور ذكرى الـ 71 لتأسيس الجمهورية الهندية، بحضور معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبد السلام البدري.

هذا وجاء ذلك خلال احتفالية أقيمت بقاعة بنغازي للمناسبات، بحضور مدير الإدارة العامة لشؤون القنصلية السيد الميهوب رافع الميهوب، وعدد من الشخصيات بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبد السلام البدري – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – “أتينا اليوم بدعوة من المدرسة الهندية لحضور هذا الاحتفال بمرور ذكرى الـ 71 لتأسيس الجمهورية الهندية”.

وأضاف معالي النائب : “هذه المدرسة التي تعلم أبناءنا اللغة الإنجليزية الحية، وتعليم مناهجنا وهي مدرسة ملتزمة ومنضبطة، مما تُساعد على خلق جيل متعلم، ليتواصل مع العالم بلغة العصر”.

وأشار معالي النائب إلى أن هذه المدرسة، قد عانت أثناء الحرب على الإرهاب، وها هي تعود من جديد وتدعم القضية الليبية وتساندها”.

من جهته، قال مدير الإدارة العامة لشؤون القنصلية السيد الميهوب رافع الميهوب : “أتينا اليوم لمدينة بنغازي، لحضور هذه الاحتفالية، ونحن بدورنا في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ندعم هذه القنصليات، ونُقدم لهم أذونات المزاولة، ومتابعة الأنشطة التي تقوم بها بعض الجاليات”.

من جهة أخرى، قالت مديرة المدرسة الهندية السيدة تبسم منصور: “نحن نحتفل اليوم بعيد التأسيس الـ 71 للجمهورية الهندية في مدينة بنغازي وليبيا، ولنُبرهن للعالم ونقدم لهم رسالة بأن ليبيا والهند على تعاون مستمر”.

وأضافت السيدة تبسم منصور : “الهند تدعم القضية الليبية في مكافحة الإرهاب، وتساند الحكومة الهندية الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة بالقاسم حفتر في الحرب على الإرهاب”.

وفي الختام الاحتفالية قدمت السيدة تبسم منصور، نبذة مختصرة عن هذه المدرسة التي تأسست عام 1979 في ليبيا، وتُدرس لغتي الإنجليزية والعربية، والتربية الإسلامية، والسنوات المقررة في هذه المدرسة من الروضة حتى الشهادة الإعدادية للجنسين. (وال- بنغازي) م ب/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال