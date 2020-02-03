دغيم: “إجحاف البعثة” يدفع النواب لعدم المشاركة بالحوار

أكد عضو مجلس النواب زياد دغيم، الاثنين، أن المجلس يتجه إلى عدم المشاركة بالحوار السياسي، بسبب ما أسماه بـ”الرؤية المجحفة” من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والتي وصلت إلى حد “سحب الاعتراف عمليا من مجلس النواب”.

وقال دغيم، في تصريح، إن عدم مشاركة مجلس النواب في الحوار السياسي يعني أنه سيرفض نتائجه، مبينا أن النواب يدفعون للمشاركة في الحوار لكن وفق شروط تنهي “الإجحاف الأممي تجاه برلمان منتخب وشرعي يعترف به العالم الحر”.

ولفت دغيم إلى أن 34 نائبا من أصل 60 من المجتمعين في طرابلس تم إسقاط عضويتهم بسبب غيابهم لسنوات عن الجلسات، وبالتالي لا يمكن تمثيلهم باللجنة أو حتى قبول مشاركتهم في تشكيل اللجنة لأنهم لم يعودوا نوابا.

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