تسجيل إصابتين بـ”إنفلونزا الخنازير” في البيضاء

أعلن المدير العام لمستشفى الثورة المركزي التعليمي في البيضاء، عبد الرحيم مازق، الإثنين، تسجيل حالتين مصابتين بفيروس (H1N1) المعروف بإنفلونزا الخنازير بعد ظهور نتائج العينات التي سُحبت من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأوضح مازق في تصريح لقناة “218”، أن العينات التي سُحبت من الحالات الموجودة بمستشفى الثورة في البيضاء، اتضح أنها إنفلونزا موسمية باستثناء حالتين فقط، بعد أن نقلت العينات إلى المختبر المرجعي في تونس.

وأضاف مازق، أنه منذ وصول كافة الحالات قام المستشفى بوضع الحالات في الحجر الصحي لضمان عدم انتشار الإصابات، وتم التواصل مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومنظمة الصحة العالمية التي قامت بسحب العينات ونقلها إلى تونس للمختبر المرجعي.

وأشار مازق، إلى أن الحالات في المستشفى تتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة، نافيا أن يكون المستشفى سجل حالة مُصابة بفيروس كورونا حتى هذه اللحظة.

واستقبل مستشفى الثورة في مدينة البيضاء 8 حالات، في 23 يناير، شُخصت بأنها مُصابة بالإنفلونزا الموسمية وتم سحب عينات وإرسالها إلى تونس عن طريق منظمة الصحة العالمية.

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