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تسجيل إصابتين بـ”إنفلونزا الخنازير” في البيضاء

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المدير العام لمستشفى الثورة المركزي التعليمي في البيضاء، عبد الرحيم مازق، الإثنين، تسجيل حالتين مصابتين بفيروس (H1N1) المعروف بإنفلونزا الخنازير بعد ظهور نتائج العينات التي سُحبت من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأوضح مازق في تصريح لقناة “218”، أن العينات التي سُحبت من الحالات الموجودة بمستشفى الثورة في البيضاء، اتضح أنها إنفلونزا موسمية باستثناء حالتين فقط، بعد أن نقلت العينات إلى المختبر المرجعي في تونس.

وأضاف مازق، أنه منذ وصول كافة الحالات قام المستشفى بوضع الحالات في الحجر الصحي لضمان عدم انتشار الإصابات، وتم التواصل مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومنظمة الصحة العالمية التي قامت بسحب العينات ونقلها إلى تونس للمختبر المرجعي.

وأشار مازق، إلى أن الحالات في المستشفى تتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة، نافيا أن يكون المستشفى سجل حالة مُصابة بفيروس كورونا حتى هذه اللحظة.

واستقبل مستشفى الثورة في مدينة البيضاء 8 حالات، في 23 يناير، شُخصت بأنها مُصابة بالإنفلونزا الموسمية وتم سحب عينات وإرسالها إلى تونس عن طريق منظمة الصحة العالمية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • هل يمكن لبعض الناس أن يكونوا حاملين للأمراض دون أن يظهروا أي مرض؟
    تنتقل العدوى عن طريق أنواع مختلفة من “الجراثيم” ، بما في ذلك البكتيريا والفيروسات.
    بعض الجراثيم يمكن أن تسبب عدوى بدون أعراض ، مما يعني أن الشخص يمكن أن يكون لديه “جرثومة” في الجسم ، لكن ليس لديهم أي أعراض للمرض أو لديهم أعراض خفيفة للغاية ولا يشعرون بالمرض حقًا ، وإذا كان بالإمكان نقل “جرثومة” معينة عن طريق السعال أو العطس ، على سبيل المثال ، فيجوز للشخص نقل العدوى إلى شخص آخر دون معرفة ذلك ودون أن تظهر عليه أي أعراض.
    أنواع أخرى من العدوى تجعل كل شخص يتعرض له يصبح أعراضًا ، بمعنى آخر. للشعور بالمرض. بعض هذه يمكن أيضا أن تنتقل من شخص لآخر. بالنسبة للفيروسات التي تسبب نزلات البرد ، يمكن للناس ، في الواقع ، أن ينقلوا هذه الفيروسات بأعراض خفيفة أو بسيطة للغاية. في هذه الحالة ، يعتبرون ناقلات بدون أعراض. عادةً لا يوجد لديهم الفيروس في نظامهم لفترة طويلة من الزمن.

    رد

  • إن أنفلونزا الخنازير هي مرض يصيب الخنازير ، ويمكن في حالات نادرة نقله إلى البشر. إنه مرض تنفسي شديد العدوى يسببه أحد فيروسات الأنفلونزا A العديدة.
    ينتشر المرض بين الخنازير عن طريق الاتصال المباشر وغير المباشر ، والهباء الجوي ، ومن الخنازير المصابة ولكن ليس لها أعراض. في أجزاء كثيرة من العالم ، يتم تطعيم الخنازير ضد أنفلونزا الخنازير.
    الأكثر شيوعًا ، أنفلونزا الخنازير من النوع الفرعي لأنفلونزا H1N1. ومع ذلك ، يمكن أن تأتي فيروسات أنفلونزا الخنازير أحيانًا من أنواع فرعية أخرى ، مثل H1N2 و H3N1 و H3N2.
    كان تفشي أنفلونزا الخنازير في عام 2009 مصابًا بنوع H1N1. من المهم أن نلاحظ أنه على الرغم من تطوره في الخنازير ، فإن فيروس وباء 2009 لم يستمد بالكامل من الخنازير. يحتوي الفيروس على مزيج من جينات الإنفلونزا من أنواع الطيور والخنازير والأنفلونزا البشرية.
    حقائق سريعة عن انفلونزا الخنازير:
    وهنا بعض النقاط الرئيسية حول انفلونزا الخنازير.
    كانت أنفلونزا الخنازير عادة من النوع الفرعي للأنفلونزا H1N1. ومع ذلك ، منذ عام 2017 ، أصبح النوع الفرعي H3N2 هو السائد المهيمن.
    الطريقة الأكثر شيوعًا للإصابة بأنفلونزا الخنازير لدى الإنسان هي من خلال ملامسة الخنزير.
    يوجد حالياً لقاح ضد أنفلونزا الخنازير يتم تضمينه في اللقاحات الموسمية العادية.
    تشمل أعراض أنفلونزا الخنازير السعال والقشعريرة والأوجاع ، على غرار الإنفلونزا الموسمية.
    الأعراض
    تنتشر أنفلونزا الخنازير إلى البشر بشكل أساسي من خلال ملامسة الخنازير المصابة.
    تشبه أعراض أنفلونزا الخنازير في البشر أعراض الإنفلونزا العادية ، وتشمل:
    آلام الجسم
    قشعريرة برد
    سعال
    صداع الراس
    إلتهاب الحلق
    حمى
    تعب
    أقل شيوعًا ، قد يصاب الشخص المصاب بإنفلونزا الخنازير بالتقيؤ والإسهال
    يمكن إدارة الأعراض باستخدام علاجات مشابهة للإنفلونزا العادية. ومع ذلك ، يجب على الطبيب فحص المريض للتأكد من إصابته بأنفلونزا الخنازير وتقديم المشورة لكيفية تخفيف الأعراض الفردية.
    لقاح
    تم إنتاج لقاح لحماية البشر من سلالة H1N1 من أنفلونزا الخنازير. تم تقديم هذا بعد وباء أنفلونزا الخنازير في عامي 2009 و 2010.
    لقد تغيرت حالة أنفلونزا الخنازير من وباء إلى نوع موسمي من الأنفلونزا البشرية. تم استبدال اللقاح المتخصص الآن بأكثر اللقاحات الموسمية انتشارًا.
    يحتاج الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 10 سنوات إلى طلقة واحدة فقط من اللقاح ، على أن يتم فصلهما عن أربعة أسابيع.
    الأشخاص المصابون بحساسية البيض والأطفال الذين يعانون من الربو الحاد معرضون لخطر ردود الفعل السلبية على هذا اللقاح ويجب عليهم مناقشة اللقطة مع أخصائي الرعاية الصحية. هناك أنظمة خاصة مصممة لمساعدة أجسام الأشخاص الذين يعانون من هذه التفاعلات على قبول اللقاح.

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    علاج او معاملة
    هناك بعض الأدوية المتاحة التي يمكن أن تعالج بفعالية أنفلونزا الخنازير.
    العلاجان الرئيسيان هما الآدمنتان ، بما في ذلك الأمانتادين والريمانتادين ، والأدوية التي تمنع بروتين الأنفلونزا النوراميديز ، مثل أوسيلتاميفير وزاناميفير.
    ومع ذلك ، فإن معظم المصابين بإنفلونزا الخنازير يتعافون تماما دون الحاجة إلى عناية طبية.
    الأسباب
    لا يوجد سوى بضعة أسباب لانفلونزا الخنازير في البشر. هم انهم:
    ملامسة الخنازير المصابة: هذه هي الطريقة الأكثر شيوعًا للإصابة بأنفلونزا الخنازير. أي اتصال مع الخنازير المصابة يجعل انتقال العدوى أكثر احتمالاً.
    ملامسة البشر المصابين: هذه طريقة أقل شيوعًا للإصابة بأنفلونزا الخنازير ، ولكنها تشكل خطراً ، خاصة بالنسبة لأولئك الذين على اتصال وثيق مع شخص مصاب.
    في الحالات التي يصيب فيها البشر البشر الآخرين ، كان الاتصال الوثيق ضروريًا مع الشخص المصاب ، وكان يحدث دائمًا في مجموعات مغلقة من الأشخاص.
    عوامل الخطر
    بعض الناس أكثر عرضة للإصابة بأنفلونزا الخنازير من غيرهم ؛ بما فيها:

    الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا
    الأطفال أقل من 5 سنوات
    الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة
    النساء الحوامل
    المراهقون الذين يتلقون علاج الأسبرين على المدى الطويل
    أي شخص لديه جهاز المناعة للخطر
    التشخيص
    يتم تشخيص أنفلونزا الخنازير في الغالب من خلال ملاحظة الأعراض.
    هناك أيضًا اختبار سريع يسمى اختبار تشخيص الأنفلونزا السريع الذي يمكن أن يساعد في التعرف على أنفلونزا الخنازير. ومع ذلك ، تختلف هذه الفعالية وقد تظهر نتيجة سلبية على الرغم من وجود الأنفلونزا. تتوفر اختبارات أكثر دقة في مختبرات أكثر تخصصًا.
    ومع ذلك ، وبطريقة مشابهة للأنفلونزا الموسمية ، تكون الأعراض في كثير من الأحيان معتدلة وذاتية. معظم الناس لا يخضعون لاختبار أنفلونزا الخنازير لأن العلاج سيكون هو نفسه ، بغض النظر عن النتيجة.
    إذا كانت الأعراض خفيفة ، فمن غير المرجح أن يتم العثور على أي اتصال بأنفلونزا الخنازير ، حتى لو كان الفيروس هناك.
    العلاجات المنزلية
    نظرًا لعدم وجود علاج واحد معروف ، يمكن اتخاذ خطوات في المنزل للوقاية من أنفلونزا الخنازير وتقليل الأعراض إذا أصيب الشخص بالفيروس.
    وتشمل هذه:
    غسل اليدين بانتظام بالصابون

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