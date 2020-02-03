الحرس البلدي طبرق يضبط دجاج غير صالح للاستهلاك البشري

أخبار ليبيا24- خاص

ضبطت دوريات جهاز الحرس البلدي في طبرق اليوم الإثنين 150 طير دجاج غير صالح للاستهلاك البشري معد للبيع.

وقال مصطفى عوض زاكي من مكتب الإعلام لجهاز الحرس البلدي البطنان لـ”أخبار ليبيا24″ إنه تم ضبط الدجاج خلال جولة تفتيشية على المحلات.

وأوضح زاكي أنه تمت مصادرة المضبوطات وإعداد محضر إتلاف بناءً على تقرير المفتش الصحي والتحقيق مع أصحاب المحلات وإتمام الإجراءات القانونية.

وأكد زاكي أن جهاز الحرس البلدي يقوم بجولات تفتيشية على المخابز ومتابعة الدقيق الذي تم استلامه من صندوق موازنة الأسعار.

وأشار إلى أن جهاز الحرس البلدي لديه تكليفات مباشرة من رئيس المجلس التسييري للمرور على المحال التجارية والمخابز والمطاعم لمتابعة الصلاحيات والنظافة والأسعار وفرض مخالفات على المخالفين.

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