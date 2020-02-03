توزيع مساعدات على 235 عائلة نازحة في سرت

قالت مديرة الشؤون الاجتماعية ببلدية سرت سمية مطير، اليوم الاثنين، إنه جرى تسليم مساعدات وإعاشة إلى 235 عائلة نازحة من مناطق زمزم والوشكة وأبوقرين (الهيشة) داخل المدينة وهذا هو العدد الثابت والمسجل حتى الآن.

وأوضحت مطير في تصريح لقناة 218، أن مدينة سرت غير قادرة على توفير أماكن للسكن في حال ازداد عدد الأسر النازحة، وهم بصدد تجهيز مدراس كمراكز إيواء للنازحين في حال حدث ذلك، بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي والهيئة الليبية للإغاثة، خصوصًا بعد تشكيل لجنة أزمة مشتركة بينهم.

وأضافت مطير، أن المساعدات متمثلة بمواد غذائية ومراتب وأغطية ووسائد وسجاد، مقدمة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية، وتم توزيع الكمية التي أرسلت على العائلات، مشيرة إلى أنه حتى الآن لا توجد أي تجمعات للنازحين وكل العائلات النازحة تم استقبالها لدى العائلات أو توفير استراحات أو شقق لهم من قبل المواطنين، وبعض العائلات تم تسكينهم في بلدة سلطان بضواحي سرت.

وأكدت مطير، أن بعض العائلات التي غادرت بلدة أبوقرين (الهيشة) تعرضت للضرب والإهانات من قبل مُسلحي الوفاق الذين طلبوا منهم الخروج للبقاء في منازلهم بعد التحشيدات العسكرية الكبيرة بالمنطقة.

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