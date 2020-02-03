فيروس كورونا الـمستجد: هل الدول الـمغاربية متأهّبة؟

يستضيف حكيم بالطيفة في فقرة وجها لوجه الدكتور يحي عبد المؤمن مكي .. المختص في الفيروسات والخبير في منظمة الصحة العالمية في مراقبة الانفلونزا ومن تونس العاصمة السيد فتحي بلحاج القيادي في حركة الشعب للتوقف عند الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول المغاربية في مواجهة احتمال تفشي فيروس كورونا المستجد وعند مدى استعدادها لمواجهة أي طارئ بهذا الصدد

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