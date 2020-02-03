فيروس كورونا الـمستجد: هل الدول الـمغاربية متأهّبة؟

يستضيف حكيم بالطيفة في فقرة وجها لوجه الدكتور يحي عبد المؤمن مكي .. المختص في الفيروسات والخبير في منظمة الصحة العالمية في مراقبة الانفلونزا ومن تونس العاصمة السيد فتحي بلحاج القيادي في حركة الشعب للتوقف عند الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول المغاربية في مواجهة احتمال تفشي فيروس كورونا المستجد وعند مدى استعدادها لمواجهة أي طارئ بهذا الصدد
تعليق
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هل يمكن لبعض الناس أن يكونوا حاملين للأمراض دون أن يظهروا أي مرض؟
تنتقل العدوى عن طريق أنواع مختلفة من “الجراثيم” ، بما في ذلك البكتيريا والفيروسات.
بعض الجراثيم يمكن أن تسبب عدوى بدون أعراض ، مما يعني أن الشخص يمكن أن يكون لديه “جرثومة” في الجسم ، لكن ليس لديهم أي أعراض للمرض أو لديهم أعراض خفيفة للغاية ولا يشعرون بالمرض حقًا ، تقسيم الأمراض المعدية في UAMS. وإذا كان بالإمكان نقل “جرثومة” معينة عن طريق السعال أو العطس ، على سبيل المثال ، فيجوز للشخص نقل العدوى إلى شخص آخر دون معرفة ذلك ودون أن تظهر عليه أي أعراض.
أنواع أخرى من العدوى تجعل كل شخص يتعرض له يصبح أعراضًا ، بمعنى آخر. للشعور بالمرض. بعض هذه يمكن أيضا أن تنتقل من شخص لآخر. بالنسبة للفيروسات التي تسبب نزلات البرد ، يمكن للناس ، في الواقع ، أن ينقلوا هذه الفيروسات بأعراض خفيفة أو بسيطة للغاية. في هذه الحالة ، يعتبرون ناقلات بدون أعراض. عادةً لا يوجد لديهم الفيروس في نظامهم لفترة طويلة من الزمن.
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