تونس: ضبط ليبيين إثنين بصدد إجتياز الحدود البحرية خلسة بإتجاه أوروبا

باشرت فرقة الإرشاد البحري بجرجيس, جنوب تونس, قضية عدلية موضوعها اجتياز الحدود البحرية خلسة متبعة ضد 14 مجتازا (10 جزائريين و 2 ليبيين وتونسي وسوداني) كانوا على متن مركب بحري وبصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه الفضاء الأوروبي, وفق ما أفاد به بيان لناطق الرسمي باسم الحرس الوطني اليوم الإثنين.

وأضاف البيان أن المظنون فيهم بحالة سراح حسب تعليمات النيابة العمومية. وفي سياق متصل, باشرت فرقة الإرشاد البحري بصفاقس, جنوب البلاد, قضية عدلية موضوعها اجتياز الحدود البحرية خلسة متبعة ضد 42 مجتازا تونسيا أصيلي محافظات تونس وقابس ومدنين وسيدي بوزيد كانوا على متن مركب بحري, مستوى سواحل صفاقس, ويعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه الفضاء الأوروبي. وفي مدنين, جنوب البلاد, تمكنت, أمس الأحد, دورية تابعة لفرقة حدود الزكرة من ضبط 6 صوماليين من بينهم 3 إناث مجتازين الحدود البرية التونسية الليبية خلسة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم حسب تعليمات النيابة العمومية. كما باشرت فرقة الإرشاد الحدودي ببن قردان قضية عدلية موضوعها اجتياز الحدود الليبية التونسية خلسة متبعة ضد 8 أفارقة (4 صوماليين و 4 أثيوبيين) بصدد التسلل باتجاه القطر الليبي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.