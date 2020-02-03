رئيس هيئة الرقابة الإدارية يبحث مع بلدية طبرق سير العمل ومشاكل البلدية

أخبار ليبيا24

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية سير العمل بالبلدية والمشاكل والعراقيل التي تواجه المجلس التسييري لتقديم الخدمات للموطنين.

وأكد الحاسي على أن بلدية طبرق من البلديات المهمة والتي تقع في نطاق أختصاصها العديد من المرافق المهمة والتي تخدم المنطقة الشرقية ولابد من أن يكون مستوى الخدمات فيها بالشكل الصحيح.

وقدم بوالخطابية شرحًا تفصيليًا لكل ما تعاني منه بلدية طبرق مشيدًا تفهم الحاسي لمشاكل البلدية ومتابعته لما يرد من الحكومة بالخصوص.

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