تراجعات..بعدالتهجم عليه ووصفه بـ”الصغير”..اخليل يحذف منشوره ويضع صورته مع “الجويلي”

أخبار ليبيا24- خاص

بعد أن شن آمر سلاح المدفعية في قوات مصراتة التابعة لحكومة الوفاق، العقيد فرج اخليل هجومًا على آمر المنطقة العسكرية الغربية، التابعة لحكومة الوفاق اللواء أسامة الجويلي وعلى الزنتان ووصفه بأنه يتآمر على مصراتة وتاجوراء، قام بحذف منشوره من حائطه على “فيسبوك”.

ووضع المدعو اخليل صورة له تجمعه مع الجويلي وأرفق معها :”يا زنتان وغيرهم، أسامة الجويلي على الصعيد الشخصي صديقي وتربطني به علاقة جيدة، ولكن ليس معنى هذا ألا انتقد عمله و أقول له أخطأت”.

وكان آمر سلاح المدفعية قال في منشوره المحذوف :”أسامة الجويلي طبعا ماسك غرفة العمليات من فوق المسؤول الأول، فقطع الأموال والإمدادات عن محمد الحداد آمر المنطقة العسكرية الوسطى وهذه الكتائب من مصراتة لو تنسحب من محاور القتال تسقط طرابلس في أقل من ساعة”.

وتابع اخليل :”رغم التحفظات على شخصية محمد الحداد إلا أنه ينتمي لأكبر تشكيل عسكري يقود المعركة وهي مدينة مصراتة حقيقة الكل يدركها، أما أن يتم تهميش الرجل فهذه لها حسابات أخرى يا “الجويلي”، لأن حجمك صغير أمام محمد الحداد”.

وأكد آمر سلاح المدفعية أن الجويلي استغل طيبة الحداد الذي لايتمتع بالمناورة والدهاء بل الطيبة التي فاقت حدها ومع هذا هناك تعنت من قبل الجويلي والردع ، بإقصاء كتائب مصراتة و تاجوراء وسط دهاليز صناعة القرار”.

وقلل آمر سلاح المدفعية في منشوره المحذوف أيضا من شخصية آمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد بوصفه بأنه لايتمتع بالمناورة والدهاء وأنه عليه تحفظات بشأنه، فتراجه في منشور لاحق وأرفق أيضًا للحداد وكتب عليها :”اللواء محمد الحداد يمثلنا نحن جميعا ثوار وعسكريي المنطقة الوسطى، ودفعا للفتن والشبهات نعلن تمسكنا في هذه المرحلة المصيرية التي تمر بها البلاد عامة ومصراتة الجهاد خاصة بالقيادات العسكرية لآمر المنطقة العسكرية مصراتة اللواء محمد الحداد”.

وكان اخليل وجه ما قال إنها رسالة إلى آمر المنطقة العسكرية الغربية، التابعة لحكومة الوفاق اللواء أسامة الجويلي كاشفًا ماقل إنها بعض الحقائق التي يدركها القليل من القيادات وخاصة من مصراتة و تاجوراء وما يحاك في الخفاء بين الجويلي و قوة “الردع الخاصة” التي وصفها بـ”الوهابية”.

وسأل آمر المنطقة العسكرية الغربية قائلا :”استلمت الأسبوع الماضي 65 حاوية ذخيرة، ماذا فعلت بها في المنطقة الغربية؟ وأنت تقاتل بـ 40 مقاتل من الزنتان والبقية من صبراتة والزاوية والأمازيغ الذين تعمدت تهميشهم”.

وتابع متسائلًا :”هل تعلم أن الزنتان الآن أرسلت للوطية ما يقارب 250 آلية أي الأغلبية العظمى مع قوات حفتر – القوات المسلحة العربية الليبية – ولا أدرى ما فائدة أن يبقى الجويلي آمرًا المنطقة العسكرية الغربية والغرفة ولا يوجد معه تأثير أو ضغط لأنه تم اختياره من الزنتان، والزنتان والوطية خارج سيطرته”.

وقال اخليل :”ثلث العاصمة طرابلس بالاسم تحت سيطرة الزنتان أماكن حساسة بالعاصمة أقولها علني بما يسمى الأمن العام عماد الطرابلسي لماذا لا يتم استبداله بعسكري آخر من الزاوية أو زوارة أو ككلة مثلا”.

ويضيف :”هل تعلم أن الذخائر التي تصل عبر صفقات الأسلحة عن طريق الدولة تسلم قوة الردع “المدخلية” فورا، والتي لاتشارك في محاور القتال بما نسبته 20% من قواتهم وتجهيزاتهم”.

وأكد بالقول :”هناك عدة أمور وتحالفات تدور في الخفاء في طرابلس ضد مصراتة وتاجوراء لا أستطيع التكلم بمعظمها “.

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