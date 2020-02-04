جهاز مكافحة الظواهر السلبية يغلق عدة مطاعم في بنغازي

أغلق جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، في مدينة بنغازي، عدة مطاعم في المدينة نتيجة للمُخالفات التي وصفها بالكارثية وبالكم الهائل، بينها إستخدام وقود ” الديزل ” في غسل اللحوم، مما يعد جرم يحاسب عليه القانون تهاوناً بصحة المواطنين.

وأوضح الجهاز، أن المطاعم التي أقفلت، من بينها مطاعم بمنطقة شبنه والمنطقة الصناعية بودزيره، بعد التأكد بعدم توفير المعدات الخاصة بالعمل والواجب توفرها، إضافة إلى الروائح الكريهة التي تملئ المكان، وعدم وجود أي مسميات تجارية مرخص لها من الدولة مما يبين بأن عملهم بهذا المجال غير قانوني.

وأشار جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، من بين المخالفات، كانت النضافة الشخصية للعاملين، والتي تعد منعدمة، ومنهم من لايملك أوراق ثبوتية ولا شهادات صحية، رغم استعمالهم لأبشع أساليب الطهي التي تنعدم فيه الشروط الصحية.

وأعلن الجهاز، إغلاقه المطاعم المخالفة، وإلقاء القبض على كل المخالفين ومن يتواجد من مُلاّك وعاملين وإحالتهم بموجب تقرير لجهات ذات الاختصاص.

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