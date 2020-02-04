الجيش الجزائري يدعو جنوده لإفشال أي محاولة تُهدّد المناطق الحدودية

دعا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري بالنيابة اللواء السعيد شنقريحة، أفراد الجيش بالمناطق الحدودية، إلى مزيد من بذل الجهود لصد وإفشال أي محاولة، تُهدد السلامة الترابية وتمس السيادة الجزائرية.

وتأتي دعوة رئيس الأركان الجزائري، خلال كلمة لهُ لأفراد الجيش بمقر قيادة الناحية العسكرية السادسة بتمنراست، والتي أوضح فيها: “إنكم مطالبون على مستوى كافة إقليم الناحية العسكرية السادسة، لاسيما المناطق الحدودية، بأن تبذلوا كل ما لديكم من جهد، في الليل كما في النهار، من أجل صد وإفشال أي محاولة، يمكنها أن تهدد سلامة بلادنا الترابية، وتمس بسيادتها الوطنية”، بحسب ما نقلته الإذاعة الجزائرية.

وأشار اللواء السعيد شنقريحة، في كلمته، أن ما يشهده المحيط الجغرافي للجزائر من أحداث متلاحقة، بمحاذاة كافة الحدود الوطنية يشكل “باعثا أساسيا من بواعث زيادة الحيطة، ومضاعفة الحذر وتكثيف كل موجبات اليقظة”، في إشارة لتصاعد الأحداث في ليبيا.

وأكد اللواء الجزائري، أن “ظاهرة اللاإستقرار، التي يشهدها محيطنا القريب والبعيد، لن تشكل أي خطر على ترابنا الوطني، لأن أرض الجزائر تبقى دائما وأبدا، محفوظة بسواعد أبنائها المرابطين على كل شبر من ترابها”.

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