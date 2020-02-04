الجيش الوطني يكشف أسماء “مرتزقة أردوغان” في طرابلس

كشف الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، أسماء المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، لدعم حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني.

وأشار المسماري، إلى بطاقات معلومات حول القيادات التركية والسورية المرتزقة التي تدير المعركة في طرابلس، بالأسماء والصفات.

وأوضح الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني ، في مؤتمر صحفي، عقده يوم أمس الأثنين، أن ضابط مخابرات تركي يُدعى عقيد غازي، هو من يشرف على العمليات التركية في طرابلس.

وأظهر مقطع فيديو، نشره اللواء أحمد المسماري، الضبط التركي وهو يشرح كيفية التفخيخ للعناصر السورية الموالية لتركيا، في طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية