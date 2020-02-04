صحة المؤقتة تتابع الإجراءات الوقائية لمنع انتقال فيروس كورونا إلى ليبيا

أجري وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب، زيارة تفقدية إلى الحجر الصحي بمطار بنينا الدولي، للاطلاع على الإجراءات الوقائية المتخذة لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا ، ومنع دخوله إلى ليبيا، بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية، وإصابة عدد من الأشخاص به بدولة الصين وبعض الدول الأخرى.

واطلع وزير على الإجراءات الوقائية، التي يقوم بها الفريق الطبي بالحجر الصحي، وأثنى على جهودهم في تنفيذ الخطة الطبية الشاملة، وتفعيل جهاز القياس الحراري، مع التنسيق الكامل مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وتحميلهم كافة المسؤولية الطبية، لضمان سير العمل وفقا لمقتضيات المصلحة العامة والصالح العام .

أشار عقوب، إلى أن خطة التأمين الطبي التي وضعتها الوزارة، التي تشمل محاور عدة، منها رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد “الجوية، البحرية، البرية”، مشيرا إلى أنه سيتم تحرير كروت المراقبة الصحية لكل قادم على وسيلة نقل من دولة الصين أو الدول التي ظهرت بها إصابات، وكتابة البيانات كاملة وتسجيلها على برنامج القادمين من الخارج على الفور، وإخطار وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض والمستشفيات التابع لها محل الإقامة، لمراقبتهم صحيًا لمدة 14 يومًا من تاريخ الوصول.

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