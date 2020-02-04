المنتدى الدولي لتمويل الاستثمار يناقش ملف الإعمار في ليبيا

أفاد مراسل قناة 218 في تونس، أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس المؤسسة الوطنيىة للنفظ مصطفى صنع الله، يشاركون في لليوم الثاني من أعمال المنتدى الدولي لتمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا، في نسخته الثالثة.

وأشار المراسل، المنتدى الذي يحضره رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، سيخصص في جلسة المسائية، لتنظيم ورشة عمل تتناول ملف إعادة إعمار ليبيا.

ومن المنتظر مشاركة قرابة 4000 شخصية مالية واقتصادية و10 مستشارين لرؤساء دول أفريقية إلى جانب بعض وزراء المالية والاقتصاد في افريقيا.

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