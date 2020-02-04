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نواب طرابلس يناقشون المركز المالي للشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار في مجلس النواب بطرابلس، اجتماعا موسع برئاسة محمد الرعيض، وبحضور كافة أعضاء اللجنة.

وناقش الاجتماع، المركز المالي للشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية وخططها الاسترتيجية عن الفترة مابين2020-2024.

وكان الرعيض قد ترأس قبل أيام اجتماعات اللجنة الفرعية، المعنية بدراسة إمكانية رفع الدعم على المحروقات كافة، واستبدالها بالدعم النقدي المباشر، إضافة إلى مناقشة عمليات تهريب الوقود، وما ينتج عنه من أضرار بالاقتصاد الوطني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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