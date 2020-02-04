الخارجية الإيطالية تصف لقاء دي مايو وباشاغا بـ”الودّي والمفصّل”

استقبل وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو، وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، بمقر الوزارة في روما.

ووصفت الخارجية الإيطالية، اللقاء الذي جمع دي مايو وباشاغا بـ”الودي والمفصل”، وأنه كان فرصة للحكومة الإيطالية، لتأكيد دعمها لحكومة الوفاق، بحسب ما نشرته وكالة آكي الإخبارية.

وأكد وزير الخارجية الإيطالي على التزام بلاده بالحل السياسي للأزمة الليبية، وبتنفيذ كامل لمخرجات مؤتمر برلين.

وجدد دي مايو، دعوة إيطاليا إلى احترام الهدنة والتزام الأطراف بالمسار السياسي، معلنا مشاركة بلاده في الاجتماع الوزاري الأول للجنة المتابعة الدولية، لمؤتمر برلين في مدينة ميونيخ، إضافة إلى استعداد إيطاليا لاستضافة الاجتماع التالي على المستوى الفني.

وحول ملف الهجرة غير القانونية، أكد وزير الخارجية الإيطالي، على أهمية التزام حكومة الوفاق بالتصدي للمتاجرين بالبشر.

وكشف دي مايو، عن نية الحكومة الإيطالية، طرح سلسلة تعديلات قريبًا على مذكرة التفاهم الثنائية حول الهجرة الموقعة في عام 2017، على الجانب الليبي، لأجل تحسين محتويات الاتفاقية، مع وضع اعتبارات خاصة لاحترام حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء.

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