الأزمة الليبية تدفع الجزائر وتونس للتركيز على أمن المناطق الحدودية

تقرير 218

بدأت تونس والجزائر، في بذل الجهود الإضافية لحماية حدودها، على أعلى المستويات الأمنية والعسكرية، بعد تصاعد الأحداث في ليبيا.

وفي وقت سابق، يوم أمس الاثنين، عقدت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان التونسي، جلسة مغلقة لبحث تداعيات الأوضاع في ليبيا على تونس، وجاهزية وزارتي الدفاع والداخلية التونسية في تأمين الحدود مع ليبيا.

وأكد وزير الدفاع التونسي محمد كريم الجاموسي، خلال الجلسة، أن الجنوب الشرقي لتونس مؤمن بالكامل وأن كل القوات والترتيبات الدفاعية معززة برا وجوا وبحرا.

وبدوره أشار رئيس لجنة الامن والدفاع التونسي عماد الخميري، إلى أن مركز إيواء النازحين في بئر فطناسة بالجنوب التونسي جاهز وتم تحديد كل الاستراتيجيات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية من أجل حماية البلاد.

وفي الجزائر، دعا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري بالنيابة اللواء السعيد شنقريحة، أفراد الجيش بالمناطق الحدودية، إلى مزيد من بذل الجهود لصد وإفشال أي محاولة، تُهدد السلامة الترابية وتمس السيادة الجزائرية.

وأشار اللواء السعيد شنقريحة، في كلمته، أن ما يشهده المحيط الجغرافي للجزائر من أحداث متلاحقة، بمحاذاة كافة الحدود الوطنية يشكل “باعثا أساسيا من بواعث زيادة الحيطة، ومضاعفة الحذر وتكثيف كل موجبات اليقظة”، في إشارة لتصاعد الأحداث في ليبيا.

ووصف اللواء الجزائري، الأحداث الجارية التي يشهدها المحيط القريب للجزائر بـ“ظاهرة اللاإستقرار، وأنها لن تشكل أي خطر على التراب الجزائري.

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