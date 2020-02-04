ضبط تشكيل عصابي امتهن سرقة السيارات في بنغازي

ضبط أعضاء قسم التحري والبحث في مركز شرطة رأس عبيدة في مدينة بنغازي، تشكيلا عصابيا امتهن سرقة السيارات.

وارتكب التشكيل أيضا جرائم سرقة هواتف محمولة لمواطنين تحت تهديد السلاح، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وتبين بجمع المعلومات أن هذا التشكيل مطلوب لدى جهات أمنية عدة على ذمة عدة قضايا سرقة بالإكراه، كما أظهرت الصور ضبط القوات عدة سيارات مسروقة لدى الوكر الذي كان يحتمي فيه التشكيل، إضافة إلى سلاح تاري وهواتف محمولة.

‏وتتواصل الجهود لضبط الحالة الأمنية في بنغازي، إذ أعلن يوم الأحد الماضي، «ضبط تاجر مواد مخدرة (خطير)، وبحوزته كمية كبيرة من الحبوب المهلوسة»، حيث ألقي القبض عليه بعد إعداد كمين له خلال قيادته سيارة، وعثر بحوزته على «ثلاثة أشرطة (ترامادول) وستة أشرطة بتريل، وعشرة أشرطة بار كينول، و1095 دينارا داخل القطع البلاستيكية».

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