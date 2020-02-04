البرلمان يستمع لإحاطة النائب الثاني حول لقائه بسلامة ونائبته

علق مجلس النواب جلسته الرسمية التي عقدها أمس في مدينة بنغازي برئاسة المستشار عقيلة صالح إلى اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق، إن الجلسة افتتحت بالاستماع إلى إحاطة من النائب الثاني لرئيس المجلس احميد حومة، حول اجتماعه والنائب الأول فوزي النويري في تونس بالمبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة ونائبته، بشأن لقاء جنيف وتطورات العملية السياسية في ليبيا.

وأضاف بليحق أن النواب ناقشوا مسألة مشاركة المجلس في الاستحقاقات السياسية القادمة وتحديدا مسار جنيف الذي ترعاه الأمم المتحدة، دون التوصل إلى قرار حول المشاركة من عدمها، وماهية الشروط التي يجب أن يضعها مجلس النواب والضوابط التي تحدد لهذه المشاركة في حال الموافقة عليها .

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