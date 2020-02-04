سفير ليبيا لدى النيجر يعلن انحيازه لمجلس النواب والحكومة الليبية والقوات المسلحة

نيامي-العنوان

أعلن سفير ليبيا لدى دولة النيجر عبد الله بشير السليماني انحيازه للشرعية المتمثلة في مجلس النواب والحكومة الليبية المنبثقة عنه. كما أعلن السليماني، رفضه محاولات شرعنة الغزو الأجنبي ودعمه للقوات المسلحة العربية الليبية.

وقال السفير عبد الله بشير، القائم بأعمال سفارة ليبيا في دولة النيجر، في بيان مصور له، إنه “نظرا للمرحلة الاستثنائية التي تمر بها بلادنا ومحاولات شرعنة الغزو الأجنبي لبلادنا الحبيبة وارتهان المجلس الرئاسي إلى قوة تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار ليبيا وسلب القرار الوطني”.

وأضاف، “أعلن انحيازي لشرعية الشعب المتمثلة في مجلس النواب والحكومة الليبية المنبثقة عنه، وهنا يتوجب القول على أنني أمثل دولة ليبيا بجميع أطيافها وكافة مناطقها، كما أدعم جيشنا الوطني في حربه ضد الإرهاب والمليشيات والخارجين عن القانون، على أن يؤدي ذلك إلى قيام انتخابات حرة ونزيهة، تفسح المجال لقيام دولة القانون والمؤسسات واستعادة هيبة الدولة وسيادتها والدخول في مرحلة ازدهار واستقرار دائم”.