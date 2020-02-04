رابطة رواد كشاف ومرشدات ليبيا تشارك في مخيم الشجرة بغابة جودائم

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شاركت رابطة رواد كشاف ومرشدات ليبيا بمناسبة ذكري تأسيس الكشافة في ليبيا والاحتفال بعيدها الـ66، الذي يصادف الأول من شهر فبراير من كل عام، في “مخيم الشجرة” في مركز تدريب الكشافة والمرشدات(غابة جودائم) الذي يعد أكبر مخيم تشجير.

ويستمر مخيم التشجير لمدة خمسة أيام بمشاركة أكثر من 40 رائد ورائدة من كل مفوضيات كشاف ليبيا، حيث من المتوقع غرس ما يقارب 8 آلاف شجرة من الصنوبر الحلبي والصنوبر العمودي وشتول لزدرينا وشتول ديدوينا وأعمال مختلفة من الري وقفل الممرات داخل المناطق المشجرة والتسوية وتثبيت الشجيرات بدعامات ومصدات الرياح ناحية البحر، بالإضافة إلى أعمال صيانة الكهرباء.

وتعتبر “غابة جودائم”، الواقعة إلى الشرق من الزواية بنحو 3 كم، رمزا شامخا لكل منتسبي الكشافة في ليبيا، حيث شهدت خلال ستينيات القرن الماضي مخيمات وأنشطة وبرامج محلية وعربية اتسمت بالنجاح والتميز.