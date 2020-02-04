الأعلى للدولة يناقش حوارات جنيف السياسية والعسكرية

ناقش المجلس الأعلى للدولة خلال جلسة عقدها أمس الاثنين في طرابلس التطورات السياسية والعسكرية بما فيها مشاورات جنيف.

وتضمنت الجلسة إحاطة قدمها رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري عن مشاركته في القمة الثامنة التي عقدت بشأن ليبيا في برازافيل.

وأكد المشري على ضرورة تصحيح المسار العسكري والأمني من خلال لجنة 5+5 أولا ثم المضي في المسار السياسي وأشار المشري إلى أن وفد الوفاق وصل إلى جنيف للمشاركة في المسار العسكري.

وأشار خلال إحاطته أمام أعضاء المجلس إلى أن مخرجات جنيف هي التي سيتم بناء الموقف السياسي من خلالها ونوعية المشاركة في الحوار السياسي.

كما طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة البعثة الأممية بأن يكون تمثيل المرأة في الحوار بواقع مقعدين من المجلس الأعلى للدولة ومقعدين من مجلس النواب.

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