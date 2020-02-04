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الأعلى للدولة يناقش حوارات جنيف السياسية والعسكرية

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش المجلس الأعلى للدولة خلال جلسة عقدها أمس الاثنين في طرابلس التطورات السياسية والعسكرية بما فيها مشاورات جنيف.

وتضمنت الجلسة إحاطة قدمها رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري عن مشاركته في القمة الثامنة التي عقدت بشأن ليبيا في برازافيل.

وأكد المشري على ضرورة تصحيح المسار العسكري والأمني من خلال لجنة 5+5 أولا ثم المضي في المسار السياسي وأشار المشري إلى أن وفد الوفاق وصل إلى جنيف للمشاركة في المسار العسكري.

وأشار خلال إحاطته أمام أعضاء المجلس إلى أن مخرجات جنيف هي التي سيتم بناء الموقف السياسي من خلالها ونوعية المشاركة في الحوار السياسي.

كما طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة البعثة الأممية بأن يكون تمثيل المرأة في الحوار بواقع مقعدين من المجلس الأعلى للدولة ومقعدين من مجلس النواب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • حريم السلطان ليس لهم وزن فمن يدافع عنكم الان مليشيات سورية تحت قيادة حاكم عسكرى تركى رضيتم بحكم العسكر العثمانلى لمحاربة الجيش الوطنى مما يدل على انكم متخلفين عقليا وخوان للوطن

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  • المجلس الاعمى للدولة العثمانية خوان ليبيا متخلفين عقليا ومكانهم الطبيعى قرقاش

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