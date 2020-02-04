المسماري يكشف عن أسماء قادة المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا

ليبيا – كشف الناطق باسم الجيش اللواء أحمد المسماري عن أسماء قادة المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا في الآونة الأخيرة للقتال في طرابلس.

المسماري قال في مؤتمر صحفي عقده أمس الإثنين نقلته المرصد إن تركيا أرسلت نحو 6 آلاف مقاتل سوري إلى ليبيا كما نقلت نحو 1500 عنصر من تنظيم “جبهة النصرة” .

وأضاف أن حكومة الوفاق أهدت مبلغ مليون دولار لكل قائد فصيل سوري مقاتل في ليبيا، مشيراً إلى أن أغلب المقاتلين السوريين بالبلاد يرغبون بالخروج نحو أوروبا وأن جنسيات الإرهابيين الذين نقلوا إلى ليبيا هي سورية وعراقية وليبية .

وذكر المسماري أسماء الضباط والآمرين في الوحدات العسكرية التي وصلت ليبيا وهم (الاسم الحركي أبو الفرقان – سليماني تركيا وهو القائد العام للقوات التركية والمرتزقة الأجانب في ليبيا، عقيد غازي وهو ضابط في المخابرات التركية مهمته قيادة عمليات الجيش التركي وموجود حالياً في قاعدة معيتيقة يتكلم العربية بطلاقة، مصطفى الشيوخ ضابط برتبة نقيب ويشغل منصب قائد لواء الشمال وهو من الإخوان المسلمين ويتردد بين تركيا وسوريا وليبيا) .

وأردف :”سيف أبو بكر بولاد وهو الطفل المدلل لأبو الفرقان، أبو معاذ رحال محمد رحال وهو المرافق الشخصي للعقيد غازي ويشغل منصب آمر العمليات التركية بقاعدة معيتيقة، محمد حافظ، مسؤول قسم تجنيد المقاتلين الأجانب إلى ليبيا ويتبع فيلق المجد، العقيد معتز رسلان قائد جيش النخبة قائد الفيلق الأول من الإخوان المسلمين”.

وقال :” ياسر عبد الرحيم أحد أذرع أبو الفرقان بالجانب السوري وهو قائد فيلق المجد ويتبع فكر الإخوان المسلمين، أبو أحمد نور القائد العام للجبهة الشامية وقائد الفيلق الثالث، النقيب عبد الناصر شمير قائد فيلق الرحمن، فهيم عيسى قائد فرقة السلطان مراد وهو المرافق الشخصي للمدعو أبو الفرقان”.

وأشار المسماري إلى أن أغلب هؤلاء هم من الضباط السوريين المنشقي وأنهم التحقوا بالخدمة في تركيا، مشدداَ على أن الجيش سيرد بقوة على أي خرق أمني وأن القوات على أهبة الاستعداد.

ولفت إلى أن إعلان وقف إطلاق النار جاء تلبية لنداء دول صديقة وكان هدفهم تعرية العدو أمام الرأي العام العالمي، مبيناً أن المشير خليفة حفتر استخدم مع أردوغان سياسة “الاستدراج” إذ أوقعه في فخ لن يخرج منه أبداً وهو رعايته للتنظيمات الإرهابية ودعمه للإرهاب واستعانته بالخارجين على القانون لتنفيذ عمليات إرهابية وعمليات التعذيب وهي جرائم حرب وبشهادة دول مثل روسيا وتلك التي اجتمعت في برلين وغيرها.

كما كشف المسماري أن أردوغان أنشأ شركة أمنية تحولت إلى ذراع لـ”تنظيم الإخوان” من أجل تنفيذ عمليات إرهابية في ليبيا، مشيراً إلى أن الرئيس التركي يدير “شبكة إرهابية دولية” من خلال الشركة الأمنية التي أنشأها.

وأوضح أن قوات الجيش لم تستهدف السفن التركية التي رست مؤخراً في موانئ ليبية محملة بالمعدات العسكرية من أجل استدراجها ومن ثم استنزافها في أرض المعارك.

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