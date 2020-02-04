الدرسي: مقترح نائبة المبعوث الأممي ويليامز بشأن حوار جنيف يثير مخاوف النواب

ليبيا – قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي إن النائب الثاني بالبرلمان احميد حومة ذكر في إحاطته أمس الاثنين أن نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني وليامز عرضت أن تكون اللجنة المكلفة للتشاور في جنيف بديلا عن مجلس النواب وهو ما أثار تخوفات أعضاء البرلمان الذين رفضوا هذا المقترح.

الدرسي وفي مداخلة مع برنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218” أمس الاثنين أوضح أن جلسة البرلمان خرجت بعدة نقاط تمثلت في أن مجلس النواب المنعقد في بنغازي هو الوحيد الذي من حقه أن يرشح لجنة الحوار الخاصة به وضرورة معرفة أسماء الأعضاء الذين سيختارهم غسان سلامة وأنه لا وجود لحوار إلا بعد ظهور نتائج لجنة 5+5 العسكرية.

وأشار الدرسي إلى أن مجلس النواب سيعقد جلسة أخرى اليوم الثلاثاء للبحث في هذه المسائل بالتفصيل.

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