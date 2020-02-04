دي مايو لـ باشاغا: يجب احترام الهدنة والتزام الأطراف بالمسار السياسي الذي وضع في برلين

ليبيا – استقبل وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو أمس الإثنين بمقر وزارة الخارجية في روما عضو مجلس النواب المنقطع عن مدينة مصراتة ووزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا.

الخارجية الإيطالية وصفت الإجتماع وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية بـ”الودي والمفصل” وبأنه كان فرصة لتأكيد دعم الحكومة الإيطالية لحكومة الوفاق.

وأكد دي مايو على التزام إيطاليا الاقصى بحل سياسي للأزمة الليبية بدءاً بالتنفيذ الكامل لمخرجات مؤتمر برلين، مجدداً دعوة بلادة إلى احترام الهدنة والتزام الأطراف بالمسار السياسي الذي وضع في برلين.

وأعلن مشاركة بلاده في الاجتماع الوزاري الأول للجنة المتابعة الدولية لمؤتمر برلين في مدينة ميونيخ وكذلك إستعداد إيطاليا للقيام بدورها واستضافة الاجتماع التالي على المستوى الفني.

كما شدد وزير الخارجية الإيطالي على أهمية التزام السلطات الليبية القوي بالتصدي للمتاجرين بالبشر

وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم الثنائية حول الهجرة الموقعة في عام 2017 كشف دي مايو عن نية حكومة بلاده طرح سلسلة تعديلات قريباً على الجانب الليبي من أجل تحسين محتويات الاتفاقية مع إيلاء اعتبار خاص لاحترام حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء بما في ذلك الدعم اللازم لأنشطة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

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