المسماري: الجيش سيرد بقوة على أي خرق أمني

شدد المتحدث باسم القوات المسلحة اللواء أحمد المسماري أن الجيش سيرد بقوة على أي خرق أمني، وأن القوات على أهبة الاستعداد.

و أكد المسماري خلال مؤتمر صحفي أن الجيش أعلن وقف إطلاق النار تلبية لنداء دول صديقة بهدف تعرية العدو أمام الرأي العام العالمي.

وكشف المسماري، أن أردوغان أنشأ شركة أمنية تحولت إلى ذراع لتنظيم الإخوان من أجل تنفيذ عمليات إرهابية في ليبيا، مشيرا إلى أن الرئيس التركي يدير شبكة إرهابية دولية من خلال الشركة الأمنية التي قام بإنشائها.

وأوضح أن القوات المسلحة لم تستهدف السفن التركية التي رست مؤخرا في موانئ ليبية، محملة بالمعدات العسكرية، من أجل استدراجها ومن ثم استنزافها في أرض المعارك.

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