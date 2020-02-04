بتنسيق سعودي أمريكي يوناني.. ضبط 1.25 طن من مخدر الحشيش متجه إلى ميناء مصراتة

ليبيا – أسهم تنسيق أمني ثلاثي بين السعودية وأمريكا واليونان في العثور على أكثر من طن من الحشيش المعالج مموهة بين شحنة من عجينة التمر المتجهة إلى البحر من لبنان إلى ليبيا.

الشرطة اليونانية أعلنت يوم الخميس الماضي وفقاً لما نقلته صحيفة “عكاظ” السعودية العثور على أكثر من طن من الحشيش المعالج مموهة بين شحنة من عجينة التمر المتجهة إلى البحر من لبنان إلى ليبيا كانت مخبأة في حاوية على متن سفينة شحن توقفت في ميناء بيرايوس الرئيسي باليونان.

وأكدت أن عملية أمنية تم تنفيذها بالتعاون مع السلطات السعودية والأمريكية فيما لم تعلن أي اعتقالات على خلفية تلك العملية وبينت أنه تمت مصادرة 1.25 طن من الحشيش المعالج وتم تحميلها في العاصمة اللبنانية بيروت وكانت متجهة إلى ميناء مصراتة في ليبيا.

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