سلامة: نحتاج مساعدة الدول الكبرى لحل أزمة إغلاق آبار النفط في ليبيا

أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، غسان سلامة، أن المنظمة تحتاج إلى دعم دولي بشأن أزمة إغلاق آبار وموانئ النفط في ليبيا، قائلا: «سأكون ممتنا أن تساعدنا الدول الكبرى لحل هذه الأزمة».

وأشار سلامة إلى محاولة الأمم المتحدة حل مشكلات إنتاج وتصدير النفط، لكن تلك الحلول تحتاج إلى وقت كبير، مشيرا إلى «انخفاض إنتاج ليبيا من النفط إلى 72 ألف برميل نفط، من أصل 1.3 مليون برميل» قبل الإقفالات التي حدثت في 18 يناير الماضي، ولفت إلى اعتماد البلاد على إنتاج النفط والغاز بشكل أساس، إذ تمثل 90 % من إيراداتها.

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