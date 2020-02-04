سلامة: طرفا الصراع في ليبيا لم يحترما قرارات مؤتمر برلين

قال المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، إن طرفا الصراع في ليبيا لم يحترمان القرارات التي اتخذت في مؤتمر برلين بشأن الأزمة، منوها بأنه عبر عن قلقه بشأن هذا الموضوع في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي الخميس الماضي.

وتابع: «نرى أن تدفق المرتزقة والأسلحة الجديدة إلى ليبيا مستمر عبر البر والبحر»، منوها بتوجيه طلب إلى مجلس الأمن للإسراع من التوصل إلى قرار يتبنى ما خلص إليه مؤتمر برلين، حسب كلمته بمؤتمر صحفي في جنيف اليوم الثلاثاء.

ودعا سلامة مجلس الأمن إلى وضع آلية لـ«المتابعة بشكل يومي قرارا فرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، ومراقبة مدى التزام الأطراف بالقرارات الدولية».

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