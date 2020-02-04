معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب يلتقي بأعضاء من المؤتمر الوطني العام السابق لبحث تطورات المرحلة

بنغازي 04 فبراير 2020 (وال) _ التقى معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة، صباح يوم الأحد الماضي في بنغازي، بالنائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام السابق الدكتور عزالدين العوامي، وعضو المؤتمر ولجنة الحور السابقة المهندس الشريف الوافي.

وحضر اللقاء عضو مجلس النواب السيد الصالحين عبدالنبي، ورئيس ديوان مجلس النواب السيد عبدالله المصري.

هذا وجاء اللقاء في إطار متابعة آخر مستجدات الأوضاع الليبية والحراك المحلي والدولي بشأنها.

وناقش اللقاء العديد من الشؤون السياسية لليبيا، وتداعيات الإستعدادات الجارية لإستئناف الحوار الليبي في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وخلص الاجتماع إلى عقد اجتماع آخر خلال اليومين القادمين مع توسيع عدد المشاركة بين السادة أعضاء مجلس النواب، والمؤتمر الوطنالعام السابق؛ للاسترشاد بأكبر قدر ممكن من الآراء فيما يخص المرحلة المقبلة. (وال _ بنغازي) ا م / ه ع

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