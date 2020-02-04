صالح: السلطة التنفيذية الجديدة يجب أن تعمل خارج طرابلس

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالحعلى ضرورة عمل السلطة التنفيذية الجديدة خارج العاصمة طرابلس.

وقال صالح خلال لقاء جمعه الاثنين مععدد من السياسيين والأكاديميين والنشطاء بمدينة بنغازيإن اللجنة المشاركة في حوار جنيف مهمتهامحددة مؤكدا أن مسألة الدستور تعود للشعب الليبي وهو صاحب الحق فيها وأضاف أنه ليس للجنة الحق في توقيع اي اتفاق إلا بعد العودة لمجلس النواب، مشددا على ضرورة عمل السلطة التنفيذية الجديدة خارج العاصمة طرابلس.

وأكد صالح بأنه لا ضغوط ولا مساومة في قضية الوطن وأي ممثل للمجلس لن يذهب إلا بثوابت يلتزم بها.

وأضاف صالح “لا توجد قوة تؤثر فينا إلا الشعب الليبي وهو صاحب القرار بالقبول أو الرفض” مشددا على أن اختيار ممثلي المجلس سيكون من مجلس النواب وداخل قبة المجلس” وفيما يتعلق بقائمة الأربعة عشر قال رئيس مجلس النواب بأن المجلس سيتخذ قراره بعد الاضلاع عليها.

وأكد صالح على ضرورة تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي موضحا أن هناك قبول دولي لهذا الاتجاه لتعيين مجلس إدارة جديد.

وتحدث صالح عن المسار العسكري واجتماعات ( 5 + 5 ) معربا عن ثقة المجلس في ممثليه بهذا المسار مؤكدا ضرورة عدم مساواة عدد الممثلين لمجلس النواب ومجلس الدولة موضحا أن رئيس مجلس النواب هو من يخطر البعثة بأسماء الممثلين للمجلس، وفيما يتعلق بالمجلس الرئاسي الجديد المؤلف من رئيس ونائبين قال صالح أنه هناك تفهم لضرورة على أن يختار ممثلي كل إقليم مرشحهم للمجلس الرئاسي.

من جانبهم أكد المشاركون في اللقاء علىأهمية عدم مساواة السلطات الشرعية المتمثلة في مجلس النواب والقيادة العامة للقوات المسلحة بأجسام جاءت نتيجة انقلاب المليشيات المسلحة والمتطرفين على صندوق الانتخابات والعملية الديمقراطية بالإضافة إلى عدم الوقوع في تكرار سيناريو الصخيرات وإلا فإن عدم المشاركة في حوار جنيف قد تكون أفضل.

وشدد المشاركون في اللقاء على عدم السماح للبعثة الأممية أو غيرها بفرض آليات اختيار لممثلي مجلس النواب عبر الدوائر الانتخابية أو غيرها وإنما بانتخاب داخل قبة البرلمان ومن خلال رئاسة مجلس النواب، كما أكد الحاضرين على ضرورة معرفة قائمة الاربعة عشر الذين سيتم اختيارهم من قبل البعثة الأممية والموافقة عليهم من مجلس النواب ، كما أكد الحاضرين على ضرورة وجود ضمانات لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.