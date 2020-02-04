التقى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا بمقر وزارة الخارجية الإيطالية في روما.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن دي مايو أكداعترافإيطاليا بحكومة الوفاق مشددا على رغبة بلاده لعب دور مفيد وتنفيذ التعهدات التي التزمت بها مع الجانب الليبي.

وأضاف دي مايو “أن حكومة إيطاليا تؤمن بالحل السلمي والدبلوماسي وترفض أية اتفاقيات يتم إبرامها ضد حكومة الوفاق” وتابع “نحن نعترف بكم ونعترف بجهودكم خاصةً بتوقيع تفاهمات مؤتمر برلين وأما الطرف الثاني فقد عرقل وساهم في عرقلة هذه العملية السياسية في برلين بحسب وزارة الداخلية.

وأضاف أنه يجب على الدول الأخرى استخدام كلمات تساهم في وحدة ليبيا وتعبر عن سيادتها وتحترم مخرجات مؤتمر برلين.

من جانبه دعا سيالة إيطاليا أن تطلب من الدول الأخرى عدم دعم الجيش مؤكدا أن مخرجات مؤتمر برلين جيدة ولكن تحتاج إلى إرادة دولية قوية سواء في الجانب السياسي أو الاقتصادي أو الأمني مشددا على أن التعاون مع الجانب الإيطالي مهم وفق اتفاقيات سابقة.

وحول ملف الهجرة أكد سيالة أن حكومة الوفاق تتعاملمع هذه الظاهرة من منطلق قواعد الشريعة الإسلامية وقواعد القانون الدولي الإنساني مشددا على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بتحمل المسؤولية ومساعدة ليبيا في ملف الهجرة لأن المهاجرين يستهدفون أوروبا بالأساس