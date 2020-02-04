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عقيلة صالح: اختيار ممثلي المجلس في الحوار السياسي سيكون من قبل مجلس النواب

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن اختيار ممثلي المجلس في الحوار السياسي في جنيف سيكون من قبل مجلس النواب وداخل قبة المجلس، مشيرا إلى أن الحكم على قائمة الأربعة عشر يكون بعد الاطلاع عليها بالقبول أو الرفض حينها.

رئيس مجلس النواب وخلال لقاء جمعه وعددا من أعضاء المجلس بمجموعة من السياسيين والأكاديميين والناشطين في بنغازي مساء أمس حول حوار جنيف، أكد على عدم قبول أي ضغوط من أي طرف كان، مشيرا إلى أنه ليست لديهم مطامع سوى استقرار البلاد وعودتها كما كانت، وأنه لا توجد قوة مؤثرة إلا الشعب الليبي، وأنه صاحب القرار بالقبول أو الرفض.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • لو انت رجل. استقيل و احفظ ماء وجهك يا عنصري يا متخلف. الا تختشي من افعالك يا نذل قعدت سنوات و انت تطالب برفع مرتباتك و مرتبات العاهرات اللي معاك و بعض الخنازير اللي في برلمانكم. العنة الله عليك ضيعتنا و ضيعت ليبيا. نحن من اخطاء في اختياركم كمشة بلاعيط انتهازيين مصلحيين لا يحملون ذرة و طنيه و منهم من اصول تركيه زي البقره فرخة الشللي العجوز الشمطاء

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