عقيلة صالح: اختيار ممثلي المجلس في الحوار السياسي سيكون من قبل مجلس النواب

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن اختيار ممثلي المجلس في الحوار السياسي في جنيف سيكون من قبل مجلس النواب وداخل قبة المجلس، مشيرا إلى أن الحكم على قائمة الأربعة عشر يكون بعد الاطلاع عليها بالقبول أو الرفض حينها.

رئيس مجلس النواب وخلال لقاء جمعه وعددا من أعضاء المجلس بمجموعة من السياسيين والأكاديميين والناشطين في بنغازي مساء أمس حول حوار جنيف، أكد على عدم قبول أي ضغوط من أي طرف كان، مشيرا إلى أنه ليست لديهم مطامع سوى استقرار البلاد وعودتها كما كانت، وأنه لا توجد قوة مؤثرة إلا الشعب الليبي، وأنه صاحب القرار بالقبول أو الرفض.

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