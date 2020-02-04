الكشف عن استغلال البواخر المدنية لجلب السلاح والمرتزقة للمنطقة الغربية

أكد الناطق باسم رئاسة أركان البحرية التابعة للجيش الوطني علي ثابت أن قوات الوفاق وتستخدم البواخر المدنية لجلب السلاح والمرتزقة للمنطقة الغربية.

وقال ثابت بحسب صحيفة الشرق الأوسط إن الموانئ البحرية في الغرب “باتت موصومة بجلب السلاح والمرتزقة وفي مقدمتها طرابلس ومصراتة والخمس، عبر استغلال البواخر المدنية وما يحمل عليها من حاويات البضائع الصناعية أو الغذائية والتي يتم إخفاء السلاح داخلها”.

وأضاف ثابت أن “البحرية الليبية تقوم حالياً بالتنسيق مع البلدان الصديقة بتتبع ورصد المعلومات عن كل الشركات المدنية التي تتعامل معها تركيا والتي باتت محل شك كبير في الفترة الأخيرة، وذلك لتجنب استغلال الأمر وجلب المزيد من السلاح”.