«صبراتة التعليمي» يتسلم شحنة أجهزة طبية

سملت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، مستشفى صبراتة التعليمي شحنة من الأجهزة والمعدات الطبية في إطار خطتها الرامية لدعم الخدمات الطبية التي يقدمها القطاع العام للمواطنين.

وشملت الشحنة «جهاز آشعة X-RAY متنقلًا مزودًا بتقنيات حديثة مع طابعة أفلام، ومعدات جراحية متكاملة خاصة بإجراء عمليات النساء والولادة، ومعدات جراحية متكاملة خاصة بإجراء العمليات الكبرى والعمليات الصغرى»، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة الصحة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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كما تضمنت الشحنة أيضًا «أجهزة تخدير، وخزان أكسجين طبي، ومعدات خاصة بأقسام الإيواء، إلى جانب إنارات متنقلة خاصة بإجراء العمليات الجراحية».

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