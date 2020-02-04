سلامة: اللجنة العسكرية المشتركة تبحث تحويل الهدنة لوقف إطلاق نار

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أن اللجنة العسكرية المشتركة ستبحث اليوم الثلاثاء آليات تحويل الهدنة إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا.

وقال سلامة خلال مؤتمر صحفيمن جنيفإنه للمرة الأولى يلتقي ضباطا كبار من طرفي الصراع باجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة.

وانتقد سلامة خرق الهدنة قائلا إن طرفي الصراع في ليبيا لم يحترما القرارات التي اُتُّخذت في مؤتمر برلين مضيفا “نرى أن تدفق المرتزقة والأسلحة الجديدة إلى ليبيا مستمر عبر البر والبحر”

وأردف: أعتقد أن مجلس الأمن سيتخذ في أقرب وقت ممكن قراراً للرد على محاولات بعض الدول توريد الأسلحة إلى ليبيا مشددا على وجود أكثر من سلامة20 ألف قطعة سلاح في ليبيا معتبرا أن هذا الرقم كبير جدا.