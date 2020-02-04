سلامة: الطرفان وافقا على ضرورة تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار

قال المبعوث الأممي غسان سلامة في مؤتمر صحفي اليوم، عقب اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة خمسة زائد خمسة، إن البعثة تسعى إلى أن تكون هناك هدنة دائمة في ليبيا ومن ثم الاتفاق على وقف كامل لإطلاق النار، مؤكدا أن الطرفين عبرا عن موافقتهما على ضرورة تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا.

سلامة أوضح أن محادثات جنيف بشأن ليبيا تهتم بالمسائل الأمنية والعسكرية، وتحديدا وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الأطراف الليبية ستحدد الجهات التي قد تشرف على وقف إطلاق النار.

وأضاف سلامة أنه تم اتخاذ موقف صارم بشأن وقف التدخل الأجنبي في النزاع الليبي، مؤكدا وجود أكثر من عشرين مليون قطعة سلاح الآن في ليبيا.

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