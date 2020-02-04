سلامة: أطراف ليبيا وافقت على تحويل الهدنة لوقف نار

بعدما أكد مكتب الأمم المتحدة في جنيف، الاثنين، أن الممثل الخاص للمنظمة الدولية إلى ليبيا، غسان سلامة، بدأ محادثات مع حكومة الوفاق وأعضاء من قوات الجيش الوطني الليبي الذي يقوده خليفة حفتر، أعلن سلامة، الثلاثاء وفق قناة العربية، قبول الطرفين مبدأ تحويل الهدنة في البلاد إلى وقف إطلاق نار.

وأضاف سلامة أنه سيجري بحث شروط الاتفاق بدءا من اليوم.

كما أشار إلى أن الأمم المتحدة تعمل على ردم الهوة ومد الجسور بين الجانبين، منوها بأن اللجنة العسكرية تعمل منذ الاثنين على تقوية الهدنة.

وفي مؤتمر صحافي من جنيف نقل عبر التلفزيون للممثل الخاص للأمم المتحدة في لبيبا، أوضح سلامة على هامش اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، أن الأمم المتحدة تحاول جعل الهدنة في ليبيا دائمة دون خروقات، وبيّن إمكانية انطلاق المسار السياسي بعد أسبوعين في جنيف.

من جهة أخرى، أعلن المبعوث الدولي إلى ليبيا اتخاذ موقف صارم بشأن وقف التدخل الأجنبي في النزاع الليبي، مشددا على ضرورة وقف إرسال المرتزقة إلى ليبيا.