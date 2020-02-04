استعدادا لمرحلة جديدة.. تعزيزات عسكرية كبيرة تصل لقوات الوفاق بالمنطقة الوسطى

أعلنت غرفة عمليات وحماية سرت ـ الجفرة التابعة لحكومة الوفاق، وصول تعزيزات عسكرية كبيرة من الآليات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة والأفراد لقوات الوفاق في المنطقة الوسطى.

وقالت الغرفة، على صفحتها الرسمية، إن هذه التعزيزات تأتي ضمن الخطة الموضوعة من قبل غرفة العمليات للانتقال إلى المرحلة القادمة، مؤكدة بأن خطة التحول تسير بشكل منظم ومدروس وتنسيق ممتاز بين كل المحاور وسلاح الجو والقوات البحرية.

يشار إلى أن غرفة عمليات تأمين وحماية سرت ـ الجفرة أكدت، السبت، صدها لهجوم جديد لقوات الجيش الوطني على منطقة الوشكة جنوب شرق مصراتة .

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