جهاز مكافحة الظواهر الهدامة يُغلق عدة مطاعم في بنغازي للكم الهائل من المُخالفات الكارثية

بنغازي 04 فبراير 2020 (وال) _ قام عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، أمس الاثنين، بإغلاق مجموعة من المطاعم في مدينة بنغازي، من بينها مطاعم بمنطقة (شبنة و المنطقة الصناعية بودزيره).

هذا وبحسب مكتب الإعلام بالجهاز فقد أُعلقت المطاعم بعد رصد العديد من المُخالفات الكارثية وغير القانونية، بسبب سوء العمل وإنعدام المعايير الصحية، ناهيك عن عدم توفير المعدات الخاصة بالعمل والواجب توفرها، بالإضافة إلى الروائح القذرة التي تملئ المكان وعدم وجود أي مسميات تجارية مرخص لها من الدولة، مما يبين بأن عملهم بهذا المجال غير قانوني.

وأضاف المكتب أيضا النظافة الشخصية للعاملين والتي تُعد منعدمة، و منهم من لايملك أوراق ثبوتية ولا شهادات صحية، و إستعمالهم لأبشع أساليب الطهي التي تنعدم فيه الشروط الصحية.

وتابع إن من أهم المخالفات و الطامات الكبرى إستخدام الوقود “الديزل” بأحد المطاعم في غسل اللحوم وطبخها وتقديمها للعامة.

وأشار المكتب إنه تم إغلاق المطاعم، وإلقاء القبض على كل المخالفين ومن يتواجد من مُلاك وعاملين، وإحالتهم بموجب التقرير لجهات الإختصاص، حتى يكونو عبرةً لمن يعتبر وفي مواجهة العدالة والقانون، الذي سيكون رادع لكن من تسول له نفسه المساس بصحة المواطن بالمدينة. (وال _ بنغازي) خ م / ه ع

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